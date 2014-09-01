Глава минтранса РФ Максим Соколов уверен, что от аэропорта Уфы зависит имидж страны

- В 2015 году аэропорт «Уфа» должен принять два крупных международных мероприятия – саммиты стран ШОС и БРИКС, - сказал глава российского транспортного ведомства. - И, конечно же, от этого мероприятия будет во многом зависеть международный авторитет нашей страны, поскольку визитной карточкой любого мероприятия является аэропорт. Поэтому, расслабляться ни в коей мере нельзя. Надо сосредоточиться и провести эти мероприятия на высшем уровне.

По мнению г-на Соколова, аэропорт «Уфа» – один из крупнейших и значимых не только в рамках системы авиационных сообщений в Приволжском федеральном округе, но и всей страны.

- Коллеги, которые здесь работают, – очень ответственные, соблюдают все необходимые требования авиационной безопасности, установленные в том числе и международными стандартами, - уверен министр транспорта РФ. - В этом году мы завершаем вместе с Росавиацией, с нашим федеральным предприятием гражданских аэропортов первый этап реконструкции аэродромного оборудования.

В минувшую субботу с ходом реконструкции аэропортового комплекса Уфы ознакомились не только Максим Соколов, но и полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич и руководитель Башкирии Рустэм Хамитов.

Напомним, сегодня в уфимском аэропорту идут масштабные строительные работы. Они включают в себя возведение нового международного терминала, реконструкцию аэродромной части и периметрового ограждения. Кроме того, предусмотрено строительство и восстановительный ремонт плоскостных сооружений, которые обеспечивают прием воздушных судов - стоянок, рулевых дорожек и перронов.

Весь проект реконструкции аэровокзального комплекса рассчитан на 2013-2017 годы. Предполагаемый объем финансирования составит 9,4 млрд рублей, в том числе 7,5 млрд рублей — средства федерального бюджета.

Все работы идут в соответствии с графиком, а в конце этого года закончится строительство международного терминала общей площадью 16 тысяч «квадратов», что позволит увеличить пропускную способность на зарубежные направления до 800 пассажиров в час.