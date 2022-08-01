Башкирия потратила на проживание главы Абхазии в Уфе 127 тысяч рублей

По некоторым данным, в 127 тысяч рублей обошлась аренда номера-люкс, или чуть больше 40 тысяч рублей в сутки. Стоимость президентского люкса в Crowne Plaza в Уфе, доступного для бронирования в настоящий момент, составляет 82300 рублей в сутки.