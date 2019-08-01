Врио главы Башкирии посоветовал членам «Единой России» учиться разговаривать с людьми

Накануне, 31 июля, врио главы Башкирии Радий Хабиров пообщался с партийным активом регионального отделения «Единой России». Как следует из репортажа, опубликованного на партийном сайте, лейтмотивом его выступления стал совет учиться разговаривать с людьми, проявлять терпение и чуткость в общении с ними, быть внимательными.

- Наша самая главная задача – оправдать доверие и надежды жителей республики. Я сам этим занимаюсь каждый день и надеюсь, что и вы понимаете уровень задач, стоящих перед нашим регионом, — отметил Радий Хабиров.

Он признался, что рабочие поездки по Башкирии дают большую дозу разных эмоций. Но итогом неизменно становится убеждение, что нашей сильной республике важно гордиться своей историей, природными ресурсами и своими жителями.

Радий Хабиров предложил «Единой России» озаботиться ситуациями, когда жители республики попадают в тяжелые жизненные истории за ее пределами по принципу «Мы своих не бросаем».

В то же время врио главы Башкирии предостерег единороссов от формализма. По его мнению, важно «закрыть все старые истории, конфликты и жить в позитивной среде».

Руководитель региона рассказал и о позитивном отношении к республике со стороны руководства страны и федеральных властей.