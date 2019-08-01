В Белом доме поделились подробностями разговора Путина и Трампа
Вчера, 18:39ПолитикаФото: ru.m.wikipedia.org
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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в рамках телефонных переговоров, которые состоялись тридцать первого июля, поговорили о взаимовыгодной торговле.
RT пишет, что Трамп во время разговора с Путиным акцентировал внимание на своей обеспокоенности масштабными лесными пожарами в Сибири.
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