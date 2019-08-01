Презумпция добросовестности: Верховный суд Башкирии убил надежду Чанышевой на выборы

Вчера, 31 июля, Верховный суд Башкирии оставил в силе решение горизбиркома Уфы, который ранее не допустил руководителя уфимского штаба Навального Лилию Чанышеву к участию в выборам в столичный горсовет. Подробности изложены в публикации «КоммерсантЪ-Башкортостан».

Напомним, Лилия Чанышева, которая решила пойти самовыдвиженцем на выборы в горсовет, просила суд о назначении независимой экспертизы подписей избирателей, которые были забракованы экспертами МВД. Ранее она получила отказ в Советском суде Уфы и вот теперь – в Верховном суде РБ.

Она предложила пригласить реальных людей, подписи которых вызвали сомнение у экспертов, и заслушать их, однако получила от суда отказ во всех ходатайствах.

Впрочем, следует отметить, что в комиссии все же признали действительной одну из забракованных подписей.

В свою поддержку активистка собрала 246 подписей избирателей при необходимых 224. Примечательно, что Лилия Чанышева транслировала сбор подписей в свою пользу в соцсетях, чтобы подтвердить их подлинность, однако и эта мера не помогла ей отстоять свою позицию. Эксперты МВД признали недействительными 28 подписей – это 11% от их общего числа, а допустимый процент подобной «выбраковки» не должен превышать 10% по закону.

Курьезной оказалась история с выбраковкой подписи женщины, которая, по данным МВД, умерла. Однако представителям штаба Навального удалось доказать, что она – живой и реальный человек. Тем не менее на допуск Лилии к выборам этот эпизод уже не повлиял, потому что для регистрации ей нужно отстоять еще три подписи.

В суде Лилия представила видеозаписи и письменные доказательства с показаниями людей, чьи подписи были забракованы. В суд также пришли четыре избирателя, чтобы выступить в ее пользу. Чанышева попросила о независимой экспертизе подписей. Однако представители избиркома выступили против ее ходатайств.

Ранее районный суд, принимая данное решение, ссылался на «презумпцию добросовестности госслужащих» — сотрудников МВД, проверявших подписи. Лилия Чанышевой на процессе заявила, что считает причиной отказа в допуске на выборы ее гражданскую позицию, а ее представитель Федор Телин постарался доказать, что ее права нарушены, однако сделать это не удалось.

Напомним, дополнительные выборы в горсовет Уфы по двум округам пройдут 8 сентября в единый день выборов. Оппонентами Лилии Чанышевой на выборах в округе являются кандидаты от «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Патриотов России», партии «Зеленые», «Справедливой России». Наибольший интерес вызывает полная тезка Лилии Чанышевой, которая работаем адвокатом и вышла на выборы в качестве самовыдвиженца. А в самом начале в округе было три кандидата с фамилией Чанышева.

Лилия Чанышева и ее представитель намерены подавать кассационную жалобу.