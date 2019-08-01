«Кандидаты должны быть живыми»: едроссы Башкирии нацелились на победу на выборах
Партийный актив регионального отделения «Единой России» получил наставления от своего руководства, как вести избирательную кампанию.
Накануне, 31 июля, секретарь регионального отделения «Единой России», спикер Госсобрания РБ Константин Толкачев прочитал наставления на заседании президиума регионального политсовета партии, посвященном предстоящим выборам цикла «Осень-2019». Отчет о мероприятии опубликован на сайте республиканского отделения партии.
Напомним, 8 сентября, в Единый день голосования, в Башкирии пройдут 818 избирательных кампаний с учетом дополнительных выборов. Всего осенью будет замещаться более 7,3 тысячи депутатских мандатов. Само собой, самой масштабной являются выборы главы региона.
- Мы ставили задачу осуществить 100% выдвижение, - заявил Константин Толкачев с трибуны партийного совещания. - Времени осталось не так много, но уверен, что мы справимся с поставленной задачей.
Спикер парламента уточнил, что, по его мнению, все кандидаты, выдвинутые от «Единой России», – это достойные, уважаемые люди, пользующиеся авторитетом на местах. В планах партии - получить как минимум 75% депутатских мандатов муниципального уровня.
- Для достижения такого результата будут мобилизованы все ресурсы: членов и сторонников партии, партнерские организации, лидеров общественного мнения, - пообещал Константин Толкачев, уточнив, что предстоящие выборы наверняка будут сложными и пройдут в условиях жесткой конкурентной борьбы.
На заседании были заслушаны полугодовые отчеты по реализации партийных проектов.
- Кандидаты должны быть живыми, – напутствовал в своем выступлении руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин. - Людям не нужны те, кто не соприкасается с ними каждый день.
На заседании прозвучала также информация о том, что «Единая Россия» представила своих кандидатов почти во всех округах, проведя при этом жесткий отсев, в том числе при наличии судимостей у кандидатов.
В итоге партийцы решили, что они к выборам вполне готовы.