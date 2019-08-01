«Детский сад и сбоку выборы»: в районе Башкирии к приезду Хабирова устроили «агрошоу»

Сегодня, 1 августа, в редакцию Медиакорсети читатели из Татышлинского района прислали любопытные фотографии, сделанные на полях местных аграрных предприятий. По словам авторов снимков, таким образом местные чиновники «скреативили» и решили подготовиться к приезду врио главы Башкирии Радия Хабирова, устроив этакое шоу в открытом поле.

На снимках четко видно, как из соломы, собранной в тюки и валы и приготовленную для зимнего корма скоту, прямо на полях соорудили фигуры забавных зверюшек, трактор, и паровозик. При этом фигуркам приделали глазки, рты и прочие отличительные черты сказочных персонажей.

— В райцентре воды нет, дорог нет на улицах, камазы застревают, а они детскими игрушками занимаются в поле, как будто там детишки смотрят, глупость какая, — возмущается автор фотографий. — Совести не совсем, видимо. Детский сад и сбоку выборы!

Напомним, буквально на днях мы публиковали статью о проблеме с водоснабжением, постоянно возникающей в райцентре Татышлинского района.

Попытка получить оперативный комментарий в администрации Татышлинского района не увенчалась успехом. Там не смогли прокомментировать подобное творчество.

Напомним, ранее врио главы Башкирии Радий Хабиров сам комментировал подобные ситуации в соцсети. Название района он при этом не называл, уточнив, что это не важно, поскольку речь идет о сути отношения чиновников к своей работе.

— Мне пишут из небольшой деревни в районе, куда завтра планирую поехать: «Собираетесь в наши края? Здесь такой ажиотаж, грейдер ночью дорогу ровняет, по объездной огромные дыры залатали, клуб заработал, за клубом весь мусор убрали»… Что тут скажешь? Во-первых, очевидно, что у каждого чиновника есть возможности делать жизнь людей лучше. Пока они делают это только перед приездом начальства.