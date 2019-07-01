В Башкирии новому зампредседателя КСП предложили, как контролировать нацпроекты

В пятницу, 28 июня, башкирский парламент утвердил назначение на должность заместителя председателя КСП Альмира Газизова. Его кандидатуру внес врио главы Башкирии Радий Хабиров.

Альмир Газизов до нового назначения работал заместителем министра земельных и имущественных отношений, то есть он был в подчинении у Евгения Гурьева, который сейчас находится под следствием.

В ходе обсуждения депутаты предложили Альмиру Газизову внедрить механизмы контроля за расходованием государственных средств в ходе реализации нацпроектов. На них выделяются огромные деньги, но проверить, как они расходуются, зачастую просто нет возможности.