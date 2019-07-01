В Башкирии новому зампредседателя КСП предложили, как контролировать нацпроекты
Парламент утвердил на должность заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Башкирии Альмира Газизова, бывшего зама Евгения Гурьева.
В пятницу, 28 июня, башкирский парламент утвердил назначение на должность заместителя председателя КСП Альмира Газизова. Его кандидатуру внес врио главы Башкирии Радий Хабиров.
Альмир Газизов до нового назначения работал заместителем министра земельных и имущественных отношений, то есть он был в подчинении у Евгения Гурьева, который сейчас находится под следствием.
В ходе обсуждения депутаты предложили Альмиру Газизову внедрить механизмы контроля за расходованием государственных средств в ходе реализации нацпроектов. На них выделяются огромные деньги, но проверить, как они расходуются, зачастую просто нет возможности.
- Если деньги по нацпроекту поступили на счета коммерческой организации, то проверить их использование сложно, - пояснил Медиакорсети депутат Госсобрания Башкирии Ильгам Галин. – Поэтому мы предложили на законодательном уровне закрепить правило, чтобы в договорах, заключенных с этими коммерческими организациями, был пункт, позволяющий КСП проверять расходование этих бюджетных средств.