СМИ: США расширяют свои интересы в Арктике

Отмечается, что власти США недовольны укреплением позиций РФ в Арктике, судоходный путь и обилие полезных ископаемых которой являются привлекательными для многих стран. России принадлежит самая большая площадь арктического побережья - 11 тысяч километров.

Однако у Вашингтона есть лишь один ледокол, который может функционировать в условиях региона, а у Москвы их - несколько десятков. В связи с этим ВМС США вложили уже 750 миллионов долларов на разработку и конструирование подобных судов.