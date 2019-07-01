Фото: pxhere.com
СМИ: США расширяют свои интересы в Арктике
1 июля, 15:04Политика
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В одном из западных СМИ появилась информация о намерении США создать точку противодействия России в Арктике.
Для этого в регионе будет построен порт, сообщает газета «Известия» 1 июля.
Отмечается, что власти США недовольны укреплением позиций РФ в Арктике, судоходный путь и обилие полезных ископаемых которой являются привлекательными для многих стран. России принадлежит самая большая площадь арктического побережья - 11 тысяч километров.
Однако у Вашингтона есть лишь один ледокол, который может функционировать в условиях региона, а у Москвы их - несколько десятков. В связи с этим ВМС США вложили уже 750 миллионов долларов на разработку и конструирование подобных судов.
По мнению авторов статьи, борьба за господство в Арктике может перерасти в серьезнейший конфликт.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей