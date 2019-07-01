Фото: kremlin.ru
Синдзо Абэ оценил переговоры между лидерами США и КНДР
1 июля, 20:25Политика
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Японский премьер Синдзо Абэ прокомментировал итоги переговоров между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном по поводу ситуации на Корейском полуострове.
По его словам, Япония поддерживает переговорный процесс. Абэ уверен, что встреча была очень позитивной, пишет RT.
Переговоры прошли в демилитаризованной зоне, Трамп стал первым американским президентом, который пересек северокорейскую границу.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей