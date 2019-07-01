Радий Хабиров первым собрал подписи муниципальных депутатов на выборы главы Башкирии

Сегодня в Центральную избирательную комиссию Башкирии врио главы региона Радий Хабиров сдал документы для регистрации кандидатом на должность Главы Республики Башкортостан.

Он представил 476 подписей муниципальных депутатов в свою поддержку. Если подписи оформлены правильно, то Радий Хабиров станет первым кандидатом на выборах главы Башкирии, который пройдет муниципальный фильтр.

Также Радий Хабиров представил сведения о трех кандидатурах, предлагаемых на должность члена Совета Федерации, первый финансовый отчет, уведомление о том, что не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами.

Напомним, что первым выдвинутым кандидатом на этих выборах был блогер Владимир Кобзев, его поддержала Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. По словам руководителя регионального отделения этой партии Комила Сиразетдинова, работа по сбору подписей пока еще идет.

- Нельзя сказать о 100-процентной готовности, но до 9-10 июля, думаю, мы сбор подписей закончим, - сказал в телефонном разговоре Комил Сиразетдинов.