Отмена масочного режима и открытие IKEA: Главное за день в Уфе и Башкирии

Отмена масочного режима и открытие IKEA: Главное за день в Уфе и Башкирии
Отмена масочного режима и открытие IKEA: Главное за день в Уфе и Башкирии
1 июня, 22:13ПолитикаАзамат НуховФото: Ольга Лузина / 1MI
О главных событиях первого дня лета — в материале Mkset

Масочный режим в Уфе будет временно отменен. Отмечается, что снятие ограничения связано с эпидемиологической обстановкой в регионе. В данном случае, ношение масок для жителей республики может вновь стать обязательным в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией.

Власти Башкирии намерены мотивировать женщин республики рожать. О том, какие меры для улучшения показателей рождаемости в регионе готовится предпринять Минздрав Башкирии, Mkset рассказывал здесь. Отметим, ранее стало известно, что Башкирия не достигла показателей плана по снижению младенческой смертности в регионе.

Верховный суд Башкирии отменил журналистке Дарье Кучеренко штраф по статье о дискредитации российских вооруженных сил. Напомним, ранее активистка выходила на одиночные пикеты. Сама же девушка назвала решение суда об отмене штрафа «невероятным».

Сегодня же стало известно о том, что в Уфе возобновил свою работу мебельный гипермаркет IKEA. Однако теперь он работает в другом формате. Напомним, о закрытии магазинов шведского мебельного гиганта на территории России стало известно в марте этого года, тогда же корреспондент Mkset отправился в уфимский магазин компании, чтобы воочию увидеть «Последний день Икеи».

Уфимец решил ознаменовать первый день лета стрельбой из пистолета. Нетрезвый мужчина в районе Кузнецовского затона совершил несколько выстрелов, а после поспешил скрыться. По предварительным данным, взяться за огнестрельное оружие вынудил конфликт с одним из жителей дома.

Жители Башкирии обрушили шквал критики на памятник певице Хание Фархи, установленный ранее в её родном селе. Каменную фигуру артистки уже успели сравнить с шаманкой и «бабищей с рынка». Автором изваяния стал известный в республике скульптор Халит Галиулин, одной из характерных особенностей стиля которого является любовь к памятникам коричневого цвета. Отметим, что «коричневые человечки» авторства Галиулина ранее уже украшали собой улицы башкирской столицы.

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