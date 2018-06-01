В Уфе три учебных заведения объединили в одно

Башкирская академия государственной службы и управления объединена с институтом развития образования и учебным центром государственной служб занятости населения. Указ об объединении подписал глава республики Башкортостан Рустэм Хамитов.

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств правительство региона недавно объединило стерлитамакский башкирский колледж торговли и гостеприимства с колледжем индустрии питания и сервиса в Уфе.