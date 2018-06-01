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В Башкирии на безопасность выделят 200 миллионов рублей
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыБолеем за наших
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02yrov4774

В Башкирии на безопасность выделят 200 миллионов рублей

Сегодня, 09:54ПолитикаРустэм Башкирцев
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