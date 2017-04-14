Замглавы антимонопольного ведомства Татарстана возглавил УФАС Башкирии
Сегодня, 12:23ПолитикаНаталья КузнецоваФото: bash.fas.gov.ru
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Заместитель главы антимонопольного ведомства Татарстана Рузалин Хабибуллин назначен и.о. руководителя УФАС Башкирии. Соответствующий приказ подписал глава ФАС России Игорь Артемьев.
Как следует из сообщения на официальном сайте УФАС Башкирии, вчера новый руководитель Рузалин Хабибуллин был представлен коллективу башкирского антимонопольного ведомства.
Рузалин Рамилович Хабибуллин в 2005 году окончил Казанский государственный финансово-экономический институт. С 2014 года работал заместителем руководителя УФАС Татарстана.
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Фото: fasrt.ru
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