Владимир Путин распорядился провести в Уфе Всемирную фольклориаду

Фольклориада пройдет в 2020 году.

В Уфе в 2020 году пройдет VI Всемирная фольклориада. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

- Провести VI Всемирную фольклориаду в 2020 году в Уфе. Правительству РФ образовать организационный комитет по подготовке и проведению VI Всемирной фольклориады, - следует из текста документа.

Как следует из текста документа, финансирование расходов, которые связаны с подготовкой и проведением фольклориады, будет осуществляться в пределах ассигнований, предусмотренных министерством культуры России.

Также президент страны рекомендовал правительству Башкирии принять меры по обеспечению подготовки и проведения фольклориады, в том числе за счет средств бюджета республики и средств, привлекаемых из внебюджетных источников.

Всемирная фольклориада проходит раз в четыре года и призвана показать многообразие традиционного культурного наследия человечества и способствовать его сохранению. Решение о том, что Уфа станет в 2020 году столицей Всемирной фольклориады, было принято на Всемирной ассамблее Международного совета организаций фольклорных фестивалей и традиционного искусства при ЮНЕСКО.

Первый подобный фестиваль состоялся в 1996 году в Нидерландах, после этого его приняли Япония, Венгрия, Китай и Южная Корея. Ближайшая фольклориада пройдет в июле 2016 года в Мексике.

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