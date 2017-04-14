Рустэм Хамитов: Дети должны быть под нашей защитой постоянно

Глава Башкирии провел провёл заседание антитеррористической комиссии региона, посвящённое обеспечению безопасности мест отдыха детей.

В этом году в Башкирии будут работать 2 688 организаций, в которых отдохнут 390 тысяч детей, в том числе 90 тысяч, находящихся в трудной жизненной ситуации, сообщается на официальном сайте главы республики. И всем детям необходимо обеспечить безопасные условия во время их отдыха.

Участники совещания отчитались: чтобы оградить от пожара - выделено более 39 млн рублей, объекты летнего отдыха и оздоровления детей оборудованы системами пожарной автоматики. Также загородные лагеря заключили договоры с частными охранными предприятиями. Разработана маршрутизация движения школьных автобусов при организованной перевозке детей к местам отдыха и обратно.

– Все места отдыха детей должны быть под особым контролем, - отметил Рустэм Хамитов. – Необходимо организовать круглосуточную охрану таких объектов, постоянное видеонаблюдение, кнопки тревожной сигнализации, работу контрольно-пропускных пунктов. Важно учесть особенности детского отдыха, познавательную и развлекательную программу детских лагерей, их экскурсионные выезды, родительские дни и т.д. Дети должны быть под нашей защитой постоянно.

Местным властям поручили обратить особое внимание на несанкционированные детские лагеря, и если таковые найдутся, то сообщать о них в полицию и прокуратуру.

Напомним, вчера, 31 мая, председатель правительства России Дмитрий Медведев провёл видеоселектор по вопросам организации детского отдыха и оздоровления. В своём выступлении он подчеркнул, что ключевыми темами являются обеспечение безопасности, соблюдение санитарных норм и противопожарных правил.

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