Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку

- Аман Тулеев подал заявление об отставке по собственному желанию с должности губернатора Кемеровской области. Он обратился к президенту России Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию, — сказал собеседник агентства.

73-летний Аман Тулеев пришел в политику в конце 1980-х годов. Область он возглавил в 1997 году, четыре раза переизбирался главой региона с результатом 93,5-96,69% голосов. В 2020 году его полномочия истекали.

В прошлом году Тулеев перенес тяжелую операцию на позвоночнике. Около четырех месяцев он находился в отпуске. Однако из-за серьезно пошатнувшегося здоровья губернатор не решался покинуть пост.

Исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области назначен вице-губернатор Сергей Цивилев. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Он принял отставку Амана Тулеева.

Напомним, что Цивилев запомнился тем, что встречался с участниками митинга, которые требовали отставки местных властей. Он обвинял в желании «попиариться на горе» Игоря Вострикова, у которого в пожаре погибли трое детей, жена и сестра. Позднее Цивилев встал на колени перед участниками митинга, прося прощения за пожар.

Напомним, из-за трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» 25 марта, в которой погибли 64 человека, жители региона потребовали отставки Амана Тулеева. Общественность возмутилась тем, что глава Кемеровской области так и не соизволил выйти к людям, чтобы поддержать их в тяжелое время. Усугубило и без того шаткое положение Тулеева в глазах граждан факт, что он просил прощения у Владимира Путина за то, что произошло в Кемерово. Сам президент, отвечая на вопрос о возможной отставке губернатора, дал ясно понять, что такие серьезные решения не будут приниматься без итогов расследования и "в свете камер".

- Очевидно, что Тулеева надо менять. И не надо бояться, что кто-то воспримет это как проявление слабости Путина. Не воспримет. Отставка будет проинтерпретирована как то, что Путин «слышит людей». Главный вопрос в том, кого назначить. Традиционный российский спрос — на «сильную руку». Нашим людям нравится, когда власть «наводит порядок». В результате кризиса, однако, в Кузбассе существенно усилился запрос на коммуникацию с властями. Сейчас здесь нужен не столько «сильный», сколько «доступный», «внимательный», «сочувствующий», «понимающий нужды людей». Политическое будущее Кузбасса будет определяться борьбой между этими во многом взаимоисключающими образами и мотивами.