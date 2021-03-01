В Башкирии экс-чиновник пойдет под суд за махинации с земельными участками

В Иглинском районе Башкирии бывший начальник местного отдела Комитета по управлению собственностью Виталий Карпов предстанет перед судом за получение взятки и превышение должностных полномочий. Подробности рассказали в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

По данным следствия, в конце 2017 года Карпов заключил договоры аренды земельных участков площадью 46 гектаров. Территории были выделены для жилищного строительства ООО «Главспецстрой». При этом председатель комитета предусмотрел в договорах возможность передачи своих прав и обязанностей третьим лицам. В последующем обвиняемый дал согласие компании на переуступку прав и обязанностей по договору физлицам. В итоге из муниципальной собственности выбыло 25 земельных участков стоимостью 8,6 миллиона рублей. Виталий Карпов также без проведения торгов предоставил Дачному некоммерческому товариществу «Сосновый бор» в безвозмездное пользование земельный участок в Акбердинском сельсовете площадью почти 50 гектаров. Стоимость составила более 15 миллионов рублей. В октябре 2018 года чиновник за взятку 2,8 миллиона рублей передал земельный участок площадью 9,6 гектаров местному предпринимателю, у которого то находился в пользовании по договору аренды. Цена участка — 218 тысяч рублей. Известно, что бизнесмену было отказано в продаже территории, однако Карпов это проигнорировал. Он не признал свою вину. На его недвижимое имущество наложен арест. В лижайшее время уголовное дело будет направлено в суд.

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