Максим Забелин занял пост вице-премьера правительства Башкирии

— Я очень надеюсь, что вы, Ленара Хакимовна, выстроите рабочие деловые взаимоотношения с Максимом Васильевичем, — сказал Хабиров, обращаясь к Ивановой и Забелину. — Но [в этой] истории это смертность. Я уже две недели прошу дать программу, сегодня на дворе март, мы уже два месяца съели, осталось десять месяцев. Как вы будете решать проблему потери почти десяти тысяч жизней прошлого года, я не знаю.