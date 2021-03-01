Максим Забелин занял пост вице-премьера правительства Башкирии

Указом главы республики Максим Забелин назначен заместителем премьер-министра Правительства Башкирии, сохранив пост министра здравоохранения. В его ведении будут вопросы развития здравоохранения, организации оказания медицинской помощи, лекарственного обеспечения, государственной семейной политики, социальной защиты труда, занятости населения, включая вопросы уровня жизни, роста заработной платы, доходов населения и демографии. Таким образом, фактически Максим Забелин и Ленара Иванова поменялись местами.
Свое решение Радий Хабиров объяснил тем, что в 2021 год, названный Годом долголетия, «необходимо усилить блок здравоохранения».
— Я очень надеюсь, что вы, Ленара Хакимовна, выстроите рабочие деловые взаимоотношения с Максимом Васильевичем, — сказал Хабиров, обращаясь к Ивановой и Забелину. — Но [в этой] истории это смертность. Я уже две недели прошу дать программу, сегодня на дворе март, мы уже два месяца съели, осталось десять месяцев. Как вы будете решать проблему потери почти десяти тысяч жизней прошлого года, я не знаю.
Глава республики вновь поручил подготовить доклад по решению проблемы с уровнем смертности в регионе.