Кадровые перестановки и рост стоимости за отопление. Итоги дня в Башкирии

На оперативном совещании в правительстве глава Башкирии Радий Хабиров объявил об отставке министра транспорта и дорожного хозяйства Алана Марзаева. Отметим, что ранее он не раз получал выговоры за большое число аварий. Позже Марзаев написал пост, в котором поблагодарил жителей республики и Хабирова за возможность поработать на благо региона.