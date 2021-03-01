Кадровые перестановки и рост стоимости за отопление. Итоги дня в Башкирии

На оперативном совещании в правительстве глава Башкирии Радий Хабиров объявил об отставке министра транспорта и дорожного хозяйства Алана Марзаева. Отметим, что ранее он не раз получал выговоры за большое число аварий. Позже Марзаев написал пост, в котором поблагодарил жителей республики и Хабирова за возможность поработать на благо региона.
В правительстве Башкирии ещё произошли кадровые перестановки. Сегодня свой пост вице-премьера покинула Ленара Иванова. Ранее Хабиров отчитал чиновницу за неподготовленный доклад. Теперь её место занял министр здравоохранения Максим Забелин.
Роддом при РКБ имени Куватова перешел на обычный режим работы. Более трех месяцев больница оказывала помощь беременным женщинам с подозрением на ОРВИ, Covid-19 и внебольничную пневмонию.
МУП «УИС» объявило о повышении стоимости за отопление в феврале. Предприятие связывает это с ухудшением погоды в прошлом месяце, а также с отсутствием регулировки внутридомовой системы.
18-й арбитражный апелляционный суд в Челябинске завершил рассмотрение заявления АО «Башкирская содовая компания» к Росимуществу. Решение первой инстанции об изъятии акций компании в пользу государства осталось без изменений.