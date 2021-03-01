Глава минтранса Башкирии Алан Марзаев ушел в отставку

Глава минтранса Башкирии Алан Марзаев ушел в отставку

Сегодня, 10:10ПолитикаТимур Алмаев
Пост министра дорожного хозяйства и транспорта, а ранее главы соответствующего госкомитета Алан Викторович занимал менее года

Министр дорожного хозяйства и транспорта Алан Марзаев подал в отставку. Об этом заявил Радий Хабиров на еженедельном совещании 1 марта.

Алан Викторович Марзаев занял пост председателя Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству 4 апреля 2020 года. Позднее Госкомитет был преобразован в соответствующее министерство. На этом посту он сменил Тимура Мухаметьянова. Глава республики неоднократно критиковал работу министерства. Последний раз с резкой критикой Радий Хабиров выступил на совещании в минувший четверг, где обсуждалась в том числе массовая авария в Аургазинском районе на трассе Уфа - Оренбург.

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