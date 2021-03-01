Экс-глава Минтранса Башкирии написал прощальный пост

Экс-глава Минтранса Башкирии написал прощальный пост

Сегодня, 16:54ПолитикаАнна КононоваФото: Facebook
Бывший глава министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Алан Марзаев обратился к жителям республики с прощальным словом.

Алан Марзаев поблагодарил жителей и главу региона Радия Хабирова за предоставленную возможность поработать на благо республики.

Не знаю много или мало я успел сделать за 11 месяцев работы в этой должности вместе с коллективом — это вам судить, но, видит Бог, мы работали на максимуме своих сил и возможностей, написал Марзаев.

Он также попросил прощения у тех, чьи надежды не оправдал.

Напомним, об отставке Алана Марзаева сообщил Радий Хабиров на сегодняшнем оперативном совещании в правительстве Башкирии. Отметим, что глава республики не раз критиковал работу -экс-главы Минтранса, а также грозил увольнением.

Алан Марзаев занял пост председателя Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству 4 апреля 2020 года. Позднее Госкомитет был преобразован в соответствующее министерство. На этом посту он сменил Тимура Мухаметьянова.

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