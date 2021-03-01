Экс-глава Минтранса Башкирии написал прощальный пост

Алан Марзаев поблагодарил жителей и главу региона Радия Хабирова за предоставленную возможность поработать на благо республики.
Не знаю много или мало я успел сделать за 11 месяцев работы в этой должности вместе с коллективом — это вам судить, но, видит Бог, мы работали на максимуме своих сил и возможностей, написал Марзаев.
Он также попросил прощения у тех, чьи надежды не оправдал.
Напомним, об отставке Алана Марзаева сообщил Радий Хабиров на сегодняшнем оперативном совещании в правительстве Башкирии. Отметим, что глава республики не раз критиковал работу -экс-главы Минтранса, а также грозил увольнением.
Алан Марзаев занял пост председателя Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству 4 апреля 2020 года. Позднее Госкомитет был преобразован в соответствующее министерство. На этом посту он сменил Тимура Мухаметьянова.