Директор МФЦ возглавит Госкомитет по конкурентной политике Башкирии

- Я не буду никакой интриги делать. Мы на место рекомендуем Гульшат Маратовну. Сегодня я прошу принять на работу в качестве заместителя Гульшат Маратовну и чтобы сегодня приступила к работе де-факто в качестве руководителя данного Госкомитета, - отметил глава Башкирии.