Завтра в Уфу приедет с рабочей поездкой Михаил Бабич

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Полномочный представитель президента РФ в ПФО встретится с главой республики Рустэмом Хамитовым.
Завтра, 2 марта, в Уфу с рабочим визитом приедет полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, сообщили в пресс-службе полпреда.
Он проведет совещание по вопросам повышения эффективности лесопользования, а также взаимодействия заинтересованных федеральных и региональных органов исполнительной власти в сфере предотвращения и ликвидации лесных пожаров в регионах Приволжского федерального округа.
Кроме того, запланирована встреча Михаила Бабича и главы Башкирии Рустэма Хамитова. Политики обсудят вопросы социально-экономического и общественно-политического развития РБ.
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