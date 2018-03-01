Завтра в Уфу приедет с рабочей поездкой Михаил Бабич

Завтра, 2 марта, в Уфу с рабочим визитом приедет полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, сообщили в пресс-службе полпреда.

Он проведет совещание по вопросам повышения эффективности лесопользования, а также взаимодействия заинтересованных федеральных и региональных органов исполнительной власти в сфере предотвращения и ликвидации лесных пожаров в регионах Приволжского федерального округа.