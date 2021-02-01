В здании министерства строительства Башкирии проходят обыски

В здании министерства строительства Башкирии проходят обыски

Вчера, 11:15ПолитикаКарина МамаеваPhoto: rb-str.ru
В здании министерства строительства и архитектуры республики проходят обыски. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание "Ъ-Уфа".

По неподтвержденным официально данным обыски начались сегодня утром. Сам министр строительства и архитектуры республики Рамзиль Кучарбаев может быть задержан.

Как сообщает издание, вопросы к Рамзилю Кучарбаеву могли появиться за период его работы в ГКУ «Управление капитального строительства Республики Башкортостан». Он являлся начальником учреждения с 2016 по 2020 годы. Известно, что данное учреждение занимается распределением госзаказов и контрактов на строительство объектов социального и иного назначения. Отметим, что Рамзиль Кучарбаев был назначен министром строительства и архитектуры 3 декабря 2020 года.

В правительстве региона не подтвердили, но и не опровергли информацию о задержании Рамзиля Кучербаева. В пресс-службе министерства ответили, что пока не будут комментировать данную информацию.

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