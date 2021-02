В правительстве прокомментировали обыски в минстрое Башкирии

Сегодня, 1 февраля, стало известно о том, что в здании министерства строительства и архитектуры проходят обыски. Также появилась неподтвержденная информация о том, что глава министерства Рамзиль Кучарбаев задержан. В правительстве республики прокомментировали ситуацию.

— Идут следственные действия в рамках уголовного дела по строительству объекта в 2017 году очистных сооружений, — сообщили Mkset в правительстве. Напомним, Рамзиль Кучарбаев являлся начальником ГКУ «Управление капитального строительства Республики Башкортостан» с 2016 по 2020 годы. Известно, что данное учреждение занимается распределением госзаказов и контрактов на строительство объектов социального и иного назначения. Позже чиновник был назначен министром строительства и архитектуры 3 декабря 2020 года.

