В правительстве прокомментировали обыски в минстрое Башкирии

— Идут следственные действия в рамках уголовного дела по строительству объекта в 2017 году очистных сооружений, — сообщили Mkset в правительстве.
Напомним, Рамзиль Кучарбаев являлся начальником ГКУ «Управление капитального строительства Республики Башкортостан» с 2016 по 2020 годы. Известно, что данное учреждение занимается распределением госзаказов и контрактов на строительство объектов социального и иного назначения. Позже чиновник был назначен министром строительства и архитектуры 3 декабря 2020 года.