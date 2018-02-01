ВЦИОМ обнародовал итоги опроса выборных предпочтений россиян

Уровень явки избирателей составит 71%, по ответам опрошенных.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос 26-28 января, передает ТАСС. По данным опроса, явку на выборы президента России можно прогнозировать на уровне 71%. Именно столько процентов опрошенных заявили, что точно примут участие в выборах 18 марта.

Этот показатель растет: в декабре такие ответы дали 63 % опрошенных, 8-10 января – 67%.

ВЦИОМ также задавал вопрос, за кого проголосуют граждане, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье. Предпочтения россиян распределились следующим образом:

- за Владимира Путина – 69,9%,

- за Павла Грудинина – 7,2%,

- за Владимира Жириновского – 5,9%,

- за Ксению Собчак – 1,2%,

- за Григория Явлинского – 0,9%,

- за Бориса Титова – 0,3%.

Политолог Дмитрий Гусев, комментируя данные исследования ВЦИОМ отметил, что рейтинг Путина «в течение месяца колебался от 72% на 2% вверх, достигая почти 75%, и на 2% вниз до 69,9%». Но не это самое важное, считает эксперт.

- Основное - это то, что выборы становятся все более и более интересными и декларируемая явка растет, - пояснил он агентству. - Таким образом очевидно, что призывы к бойкоту не достигают никакого результата, так называемые электоральные забастовки приводят к противоположному результату, люди проявляют все больший и больший интерес к выборам. И вот это действительно важно и значимо в данных социологов.