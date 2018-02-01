В Уфе полиция допросила помощников Грудинина после конфликта с пикетчиком

Конфликт, происшедший возле гостиницы, едва не сорвал тур кандидата в президенты России.

Вчера, 31 января, в Уфе в неприятную ситуацию попали помощники кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина.

Поводом для задержания трех высокопоставленных коммунистов стало поступившее в полицию заявление от участника одиночного пикета, заявившего, что коммунисты совершили на него нападение.

По словам потерпевшего, его избил охранник кандидата в президенты в ходе конфликта возле отеля «Хилтон Гарден» в то время, пока там проходила пресс-конференция Павла Грудинина. Напавшие на пикетчика коммунисты порвали плакат с надписью «Грудинин - агент США», который он держал в руках.

Полиция отреагировала на заявление пострадавшего пикетчика довольно оперативно, ближе к вечеру нагрянув к выходу ДК «Молодежный», где Павел Грудинин встречался с избирателями, предложив его представителям дать объяснения по поводу происшедшего.

Как сообщил портал «Собкор02», полицейский патруль даже заблокировал выезд от ДК «Молодежный», и стражи порядка пригласили депутатов Госдумы Юрия Афонина и Александра Ющенко, а также российского журналиста Максима Шевченко, сопровождавших Грудинина, дать показания по поводу дневного инцидента .

Просьба коммунистов дать комментарии на месте, потому что они спешили в аэропорт, не встретила понимания у полицейских, так что им пришлось проехать в отдел полиции, расположенный на пересечении улиц Пушкина и Аксакова.

Журналист Максим Шевченко позднее отметил, что Уфа пока стала единственным городом, где произошла подобная провокация.