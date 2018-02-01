На выборах президента России будет не больше восьми кандидатов

Центризбирком России завершил прием необходимых документов.

Вчера, 31 января, ЦИК России завершил приём документов от потенциальных кандидатов в президенты страны, им было необходимо сдать подписи избирателей в свою поддержку, сообщают «Новые Известия».

Толька два участника предвыборной гонки имели право не собирать подписи: Владимир Жириновский и Павел Грудинин, выдвинутые от парламентских партий – ЛДПР и КПРФ.

Остальные шесть претендентов сдали подписи в свою поддержку - это президент России Владимир Путин (самовыдвиженец), Григорий Явлинский (Яблоко), Борис Титов (Партия Роста), Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Ксения Собчак (Гражданская инициатива), Максим Сурайкин (Коммунисты России).

Остальные претенденты сошли с дистанции по разным причинам.