«К нему ничего не липнет» или как Грудинин встречался с избирателями в Уфе

Кандидат в президенты Павел Грудинин завершил поездку в Уфу на фальшивой ноте.

Встреча избирателей с кандидатом в президенты Павлом Грудининым в Уфе привлекла немало внимания, по крайней мере зал Дворца Молодёжи быстро заполнился дедушками и бабушками. Были тут, конечно, и молодые люди, выполняли они роли администраторов, показывали куда пройти, где сесть. Все, кто пришёл, ещё на входе упирались в напыщенных сотрудников ЧОПа, проверяющих всех металлоискателем, такие обычно стоят у входа в ночные клубы, борзые, дерзкие и, наверное, сильные.

Прежде чем пройти в зал, каждый должен был получить талончик, в зависимости от его цвета пришедшим предлагали занять место в зале. Началась встреча с показа фильма о совхозе имени Ленина, того самого, которым руководит Грудинин. Одновременно с фильмом в зале начали «борьбу» с молодым человеком, который в одной руке держал знамя КПРФ, а в другой прозрачный пакет с раствором для инъекций. Администраторам и охране не нравилось, что он стоит посреди зала, и, по их мнению, флаг мешает остальным.

Грудинин появился в зале через 20 минут после начала фильма, ровно за минуту до этого в зале наконец потушили свет. Кандидата встретили восторженными возгласами, пришедшие встали и продолжительно аплодировали. К этому времени парня с флагом загнали в угол, где он уже никому не мог помешать, но и видно символа партии тоже не было, за такое в лучшие годы коммунистической партии наказали бы без особых разбирательств.

Кино остановили, зажгли свет, и слово взял глава башкирского рескома КПРФ Юнир Кутлугужин, недавно непонятно зачем променявший три года в Горсовете Уфы на полгода в Госсобрании Башкирии. Приветствие ничем не отличалось от тысяч других, которые вот уже сто с лишним лет начинаются со слов «здравствуйте, товарищи».

Кутлугужин представил президиум, в состав которого вошли представители Ижевска, Оренбурга, Казани, Перми и центрального аппарата КПРФ.

Следующим выступающим был депутат Госдумы Юрий Афонин, который в очередной раз обратил внимание на то, что Грудинина полощут федеральные СМИ, «но к нему ничего не липнет», позже эта фраза будет произнесена слово в слово ещё несколько раз.

Перед тем как Павел Грудинин начал отвечать на вопросы, которые предлагалось написать на листке и опустить в урну ещё в фойе, слово дали приехавшим из соседних регионов партийцам. Говорили они о кандидате, о том как после победы на выборах сразу станет хорошо, и том, что он единственный, у кого есть шанс их выиграть. Зал оживился, когда к трибуне из-за кулис вышел представитель татарстанской ячейки КПРФ, в руках у него был плюшевый медведь и пара тюбетеек. Одет он был так, будто только с дороги, валенки, советский полушубок-бекеша. Выступление, а если быть точнее рассказ о встрече с плюшевым медведем по дороге в Уфу, вызвал смех в зале. Он говорил, что как только пересёк границу с Татарстаном, сразу встретил «мишку», потерявшего политический путь, позднее он вручит этого медведя Грудинину, видимо, на перевоспитание. Вместе с плюшевой игрушкой на голову кандидата в президенты была надета тюбетейка, которую тот почему-то сразу снял.

Грудинин и тюбетейка.

Сам Грудинин отвечал на вопросы правильно, так, как отвечает на них каждый кандидат во время предвыборной гонки. Большее число записок касалось пенсий, медицины, учителей и дольщиков. Отвечая на вопрос про коррупцию, он процитировал самого себя, сказав, что как только он станет президентом из страны начнут вылетать самолеты с олигархами и коррупционерами. Прозвучал вопрос и про забастовку избирателей, сегодняшний кандидат от КПРФ, который, к слову сказать, в партии не состоит, заявил, что на выборы надо прийти обязательно.

На ответы Грудинину хватило сорок минут, за это время он успел ответить примерно на 20 вопросов, но было видно, что перед модератором, который читал записки и делил их на две стопки, одну из которых потом отдавал кандидату, осталась пачка бумаги. Возможно, в ней и остался вопрос, ответ на который хотели бы получить многие, про офшорную компанию, которая владеет 20% совхоза имени Ленина и про её управляющего Хмельницкого, от которого к Грудинину перешла фирма «Таир», но почему-то кандидату фамилия Хмельницкого незнакома. В общем, неотвеченные вопросы ещё были.