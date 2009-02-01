Нелегальных перевозчиков прокуроры будут лишать транспортных средств

Мужчина рассудил, что имеет право возить людей на своей развалюхе, но прокуроры посчитали, что коммерсант рискует жизнью пассажиров, оказывая им услуги, не являясь официально зарегистрированным перевозчиком. Попался на таком же прегрешении Ильдар Зайнагабдинов, лихо катавшийся на линиях на личном «ПАЗике». И того, и другого горе-бизнесмена привлекли к административной ответственности, оштрафовав на четыре тысячи рублей – другого наказания законодательство не предусматривает.

Однако, как рассказали «МКС» в мелеузовской межрайонной прокуратуре, в надзорном ведомстве отлично понимают, что зарабатывающим немалые средства на незаконных перевозках, такой штраф, что «слону дробина». А потому намерены жестко контролировать местный рынок пассажирских автоуслуг. В случае, если коммерсанты вновь посмеют выехать на городской маршрут, к ним будут применены более суровые меры, вплоть до обращения в суд о конфискации транспортного средства.