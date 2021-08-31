Минздрав Башкирии рассказал, можно ли делать вакцинированным прививку от гриппа

Глава Минздрава Башкирии рассказал можно ли делать прививку от гриппа вакцинированным. Оказалось, что можно, однако, по словам Максима Забелина, между двумя прививками должно пройти от двух до четырех недель. Так, перед прививкой от гриппа следует завершить вакцинацию против «Covid-19» или же наоборот - сначала вакцинация против гриппа, а далее от коронавируса. Также глава ведомства отметил, что в случае «микста» коронавирусной инфекции и гриппа, то количество осложнений значительно увеличивается.
Также Минздрав сообщает, что в Башкирию поступит 2 400 000 доз вакцины против гриппа, которые рассчитаны на 60% населения республики. Отмечается, что привиться можно будет уже в сентябре, до начала эпидемического подъема, который чаще всего наблюдается в декабря-феврале.
Известно, что в Башкирии ежегодно фиксируется заболеваемость сезонным вирусом от 600 тысяч человек до одного миллиона. Так, в прошлом году от гриппа и ОРВИ привились 46,8% населения.