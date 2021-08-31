Минздрав Башкирии рассказал, можно ли делать вакцинированным прививку от гриппа

Глава Минздрава Башкирии рассказал можно ли делать прививку от гриппа вакцинированным. Оказалось, что можно, однако, по словам Максима Забелина, между двумя прививками должно пройти от двух до четырех недель. Так, перед прививкой от гриппа следует завершить вакцинацию против «Covid-19» или же наоборот - сначала вакцинация против гриппа, а далее от коронавируса. Также глава ведомства отметил, что в случае «микста» коронавирусной инфекции и гриппа, то количество осложнений значительно увеличивается.