Минздрав Башкирии назвал процент заболевших среди вакцинированных от коронавируса

Издание Пруфы.рф, ссылаясь на имеющиеся видео- и аудиозапись с заседания оперативного совещания, сообщило, что в Башкирии вакцинированные массово попадают ковид-госпиталь. По данным издания, в Зубово на лечении находятся 86 вакцинированных от коронавируса человек, а в Стерлитамакском ковид-госпитале — 26 человек.