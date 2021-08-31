Минздрав Башкирии назвал процент заболевших среди вакцинированных от коронавируса

Минздрав Башкирии назвал процент заболевших среди вакцинированных от коронавируса
Минздрав Башкирии назвал процент заболевших среди вакцинированных от коронавируса
Вчера, 17:44Коронавирус COVID-19Элина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
В ведомстве отмечают, что протекать болезнь после прививки будет в легкой форме.

Издание Пруфы.рф, ссылаясь на имеющиеся видео- и аудиозапись с заседания оперативного совещания, сообщило, что в Башкирии вакцинированные массово попадают ковид-госпиталь. По данным издания, в Зубово на лечении находятся 86 вакцинированных от коронавируса человек, а в Стерлитамакском ковид-госпитале — 26 человек.

Mkset попросил Министерство здравоохранения Башкирии прокомментировать ситуацию. В ведомстве сообщили, что информация коллег не является полностью достоверной. При этом представитель Минздрава РБ Софья Алёшина подтвердила, что вакцинированные граждане могут заболеть коронавирусом.

- Есть случаи, когда вакцинированные заболевали, но по наблюдениям течение болезни проходило в легкой или в средней форме, без реанимации. Процент заболевших среди вакцинированных в районе 1-2% от всей массы поступающих в больницы, - пояснила пресс-секретарь Минздрава РБ Софья Алёшина.

Точных данных, сколько вакцинированных находится на лечении в ковид-госпиталях Башкирии, ведомство пока не предоставило.

Mkset следит за ситуацией.

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