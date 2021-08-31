Минздрав Башкирии назвал процент заболевших среди вакцинированных от коронавируса

Издание Пруфы.рф, ссылаясь на имеющиеся видео- и аудиозапись с заседания оперативного совещания, сообщило, что в Башкирии вакцинированные массово попадают ковид-госпиталь. По данным издания, в Зубово на лечении находятся 86 вакцинированных от коронавируса человек, а в Стерлитамакском ковид-госпитале — 26 человек.
Mkset попросил Министерство здравоохранения Башкирии прокомментировать ситуацию. В ведомстве сообщили, что информация коллег не является полностью достоверной. При этом представитель Минздрава РБ Софья Алёшина подтвердила, что вакцинированные граждане могут заболеть коронавирусом.
- Есть случаи, когда вакцинированные заболевали, но по наблюдениям течение болезни проходило в легкой или в средней форме, без реанимации. Процент заболевших среди вакцинированных в районе 1-2% от всей массы поступающих в больницы, - пояснила пресс-секретарь Минздрава РБ Софья Алёшина.
Точных данных, сколько вакцинированных находится на лечении в ковид-госпиталях Башкирии, ведомство пока не предоставило.
Mkset следит за ситуацией.