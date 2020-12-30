В Башкирии 169 человек заболели коронавирусом

Так, подтверждено 169 новых случаев заболевания. С начала пандемии диагноз подтвердился у 18 897 человек. По данным оперштаба, от коронавируса вылечились 14 889 пациентов, из которых 234 — за прошедший день. В настоящее время на лечении находятся 2870 человек.