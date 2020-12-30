В Башкирии 169 человек заболели коронавирусом

В Башкирии 169 человек заболели коронавирусом

Вчера, 12:28Коронавирус COVID-19Анна КононоваPhoto: pixabay.com
Оперштаб Башкирии опубликовал данные о заболевших Covid-19 за минувшие сутки.

Так, подтверждено 169 новых случаев заболевания. С начала пандемии диагноз подтвердился у 18 897 человек. По данным оперштаба, от коронавируса вылечились 14 889 пациентов, из которых 234 — за прошедший день. В настоящее время на лечении находятся 2870 человек.

Стало известно о трех новых жертвах нового вируса.

Напомним, в начале следующего года Башкирия ожидает крупную поставку вакцин от коронавируса. Записаться на прививку жители республики смогут записаться в мобильном приложении «К врачу». На вчерашней пресс-конференции глава Башкирии Радий Хабиров признался, что вакцинировался от Covid-19 уже давно. Он был в качестве добровольца.

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