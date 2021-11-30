В Минздраве Башкирии рассказали, кому нужно прививаться раньше чем через полгода

В Минздраве Башкирии рассказали, кому нужно прививаться раньше чем через полгода
В Минздраве Башкирии рассказали, кому нужно прививаться раньше чем через полгода
Сегодня, 16:34Коронавирус COVID-19Анастасия ДенисенкоФото: 1mediainvest.ru
По словам замминистра здравоохранения, жители республики могут ревакцинироваться раньше чем через пол года с момента первой прививки. Конкретных противопоказаний нет.

В Минздраве республики сообщили о том, кому можно вакцинироваться повторно от коронавируса ранее, чем через полгода после первой прививки. Об этом сообщили на брифинге по коронавирусу 30 ноября.

Замминистра здравоохранения республики Ирина Кононова объяснила, что в нестандартных обстоятельствах можно поставить прививку, не дожидаясь когда пройдут шесть месяцев.

«В инструкции пока таких рекомендаций нет. Если вам нужно куда-то выехать по причине работы или по иным обстоятельствам, то я думаю, что в индивидуальном порядке это можно сделать. Специальных противопоказаний нет», - подчеркнула Кононова.

Ранее в Минздраве Башкирии рассказали о новом штамме коронавируса.

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