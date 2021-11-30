В Минздраве Башкирии рассказали, как защитить детей от коронавируса

- У детей все-таки хороший напряженный иммунитет. Именно быстрое развитие инфекции. Быстрый подъем и спад температуры также быстро нивелируется и дети восстанавливаются. Это нужно терпеливо переносить. Внутри семьи дома продолжать соблюдать неспецифические меры профилактики, такие как обработка поверхностей, рук, посуды, разграничение полотенцев, обработка полов, проветривание, особенно если дети разновозрастные. Если вы опасаетесь вспышки внутри школы или класса, может быть медикаментозная профилактика - умифеновир и Интерферон альфа-2b, - сообщила Кононова.