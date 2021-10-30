В эти выходные по Башкирии пройдут массовые проверки соблюдения антиковидных мер

Накануне, 29 октября, на заседании оперативного штаба про противодействию распространению коронавирусной инфекции в Башкирии сообщили о том, что в ближайшие дни в регионе пройдет новая серия проверок соблюдения антиковидных мер.

Выездные проверки такого рода проводит контрольное управление главы Башкирии вместе с другими контролирующими структурами. Они коснутся торговых центров, кинотеатров, салонов красоты, фитнес-клубов, саун, бань, а также учреждений культуры, междугороднего транспорта и других общественных мест. По итогам проверок, проведенных с 25 по 29 октября, серьезные нарушения были обнаружены в городах Октябрьском, Туймазах, Уфе, а также в Уфимском районе. Деятельность предприятий-нарушителей приостановлена, все они будут подвергнуты крупным штрафам.

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