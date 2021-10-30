Стало известно, когда в Башкирию поступит вакцина «Спутник Лайт» против коронавируса

Накануне, 29 октября, появилась более точная информация о сроках поставки в Башкирию новой партии однокомпонентной вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт». Это может произойти примерно через две недели. Данная информация была озвучена в ходе видеоконференцсвязи представителями партии «Единая Россия».

Вакцина «Спутник Лайт», по отзывам медиков, полагается тем, кто имеет серьезные хронические заболевания, а также предназначена для ревакцинации. Отметим, что после того, как указом главы региона в Башкирии были введены более строгие ограничения при посещении торговых центров, предприятий общепита, а также культурных и спортивных мероприятий, вакцинация стала проходить значительно активнее. В центральном пункте вакцинации, работающем в здании конгресс-холла «Торатау», корреспонденту Mkset сообщили, что в последние дни там проводится вакцинация в порядке живой очереди. Среднее время ожидания прививки составляет 20-30 минут. Среди тех, кто приходит на вакцинацию, подавляющее большинство составляют люди, которые делают прививку от коронавируса впервые. Сразу после укола первым компонентом они получают на руки бумажный сертификат, в котором отмечено, что им предстоит еще прививка вторым компонентом. QR-код появляется в личном кабинете на портале госуслуг только после укола вторым компонентом. Прививка проводится пока только вакциной «Спутник V», это касается и тех, кто вакцинируется впервые, и тех, кто проходит ревакцинацию. Других видов вакцины против коронавируса пока нет. Минздрав Башкирии опубликовал разъяснения, из которых следует, что для ревакцинации может быть использована любая вакцина, а не обязательно «Спутник Лайт». Тем временем, по данным минздрава Башкирии, общее количество вакцинированных первым компонентом сейчас превысило 1,5 млн человек (это примерно 63% от общего числа жителей республики, подлежащих вакцинации). Полностью завершили вакцинацию на сегодняшний день около 1,3 млн человек, что составляет примерно 52% подлежащих вакцинации взрослых жителей региона. Напомним, по данным минздрава РБ, количество заболевших ковидом с начала пандемии в Башкирии превысило 83 тысячи человек, а число погибших от вируса приближается к 2,5 тысячам. При этом независимый демограф Алексей Ракша считает, что реальное количество погибших от коронавируса жителей Башкирии уже превысило 15 тысяч человек. На своей странице в соцсетях он недавно отметил, что, судя по активности запросов в Яндексе на тему заражения коронавирусом, пик заболеваемости в рамках четвертой волны должен быть скоро достигнут.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter