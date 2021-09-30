В Уфе в клинике БГМУ снова будет открыт ковид-госпиталь

Стало известно, что в клинике БГМУ будет вновь открыт ковид-госпиталь. Как сообщает пресс-служба Минздрава Башкирии, госпиталь сможет принять более 200 пациентов с коронавирусной инфекции, также предусматриваются и 20 реанимационных мест.
Известно, что для помощи пациентам в госпитале будут использоваться аппараты ИВЛ и аппарат ЭКМО, который помогает в проведение заместительной терапии дыхания.
Отметим, что ковид-госпиталь на базе терапевтического отделения клиники БГМУ ранее уже работал, однако в конце зимы 2021 года был закрыт.
Ранее мы писали, что в Башкирии развернут еще четыре ковид-госпиталя вместимостью 770 мест. Связано это с тем, как сообщал и. о. министр здравоохранения Азат Рахматуллин, что в ковид-госпиталях развернуто 5465 мест, в то время как количество пациентов уже превысило этот показатель и составляет 5564 человека. Так, в Башкирии функционируют два крупных инфекционных центра, которые расположены в столице региона и в городе Стерлитамак.
Отметим, что на днях также стало известно, что в Уфе в Республиканской клинической больнице им. Куватова вновь открылся ковид-госпиталь, коечный фонд которого составляет 210 коек постоянного использования и 50 резервных коек. Как в случае с госпиталем на базе клиники БГМУ, в данном госпитале также предусматривается 20 реанимационных мест.