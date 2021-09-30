В Уфе в клинике БГМУ снова будет открыт ковид-госпиталь

Ранее мы писали, что в Башкирии развернут еще четыре ковид-госпиталя вместимостью 770 мест. Связано это с тем, как сообщал и. о. министр здравоохранения Азат Рахматуллин, что в ковид-госпиталях развернуто 5465 мест, в то время как количество пациентов уже превысило этот показатель и составляет 5564 человека. Так, в Башкирии функционируют два крупных инфекционных центра, которые расположены в столице региона и в городе Стерлитамак.