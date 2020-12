На сегодняшней пресс-конференции главы Башкирии в конгресс-холле «Торатау» Радий Хабиров ответил на вопросы журналистов. Один из них касался коронавируса, а также статистики по заболевшим.

Хабиров сообщил, что может сообщить точные цифры заболевших согласно официальной статистике. Однако общее число назвать затруднился, так как в Башкирии есть латентные переболевшие. Он уверен, что цифра по заболевшим больше, чем представлено в статистике. Он также поделился, что у его маленького сына выявили антитела к Covid-19.

