Жительница Башкирии пожаловалась на отсутствие бесплатных ПЦР-тестов и лекарств

Жительница Башкирии обратилась в приемную главы Башкирии с просьбой объяснить, почему в Стерлитамакском районе отсутствуют реактивы для проведения бесплатных ПЦР-тестов, а также бесплатные лекарства для заболевших ковидом, гласит сообщение на сайте электронной приемной.

Некая Антонова Р.Т. написала обращение к главе Башкирии через сайт электронной приемной, где заявила, что в Стерлитамакском районе отсутствуют реактивы для проведения бесплатных ПЦР-тестов, а также не осуществляется обеспечение заболевшего населения бесплатными лекарствами. — Людям приходится проводить анализ за свой счёт и покупать дорогостоящие препараты. При устном обращении в администрацию Стерлитмакского района госслужащими было сказано, что они ничего не могут сделать, — сообщает женщина. Так, в завершении обращения Антонова Р.Т. требует не только объяснить, почему такая ситуация произошла, но и решить данные проблемы. Для более подробной информации Mkset обратился за комментарием в пресс-службу регионального Минздрава, где нам сообщили, что реактивы в больницах есть, лаборатории работают. Что касается ПЦР-тестов, то направление на сдачу анализа выдает терапевт и только при наличии показаний, в том числе при среднем и тяжелом течении болезни. Также сообщили, что лекарства в наличии есть. — Назначение препаратов и выбор схемы определяет лечащий врач или врач неотложной помощи. Согласно методическим рекомендациям МЗ РФ «Профилактика диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции» 11 версия, в приоритете пациенты со среднетяжелой формой covid-19 (в том числе с вирусной пневмонией). Лекарства доставляет средний медперсонал поликлиники по месту жительства или волонтер. Лекарства в наличии есть, выдаются по назначению врача. Ряд препаратов выдаются исходя из наличия в поликлинике, - объяснили ситуацию с лекарствами в пресс-службе Минздрава Башкирии.

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