Глава Башкирии на время нерабочей недели ввел новые запреты

С начала нерабочей недели будут отменены или перенесены все общественные мероприятия, где заявлено более 30 участников. Также в ночное время запрещена работа общепитов и др. Об этом сообщается в новом указе главы Башкирии.

Известно, что с началом нерабочей недели, а именно с субботы 30 октября, будут отменены или перенесены все деловые, культурные, развлекательные и спортивные мероприятия, где заявлено более 30 участников. Однако исключения составляют те мероприятия, которые были одобрены антикоронавирусным штабом. Тем временем, согласно документу, большинство организаций при необходимости смогут продолжить свою работу. Исключения составляют игровые комнаты и детские развлекательные центры — их работа будет полностью приостановлена. Также в Указе Хабирова отмечается, что в ночное время с 23:00 до 06:00 будет запрещена работа общепитов, а также проведение зрелищно-развлекательных мероприятий. Далее, руководству рекомендуется предусмотреть удаленную работу для сотрудников старше 60. В качестве исключения на очном формате могут остаться те специалисты, нахождение которых на рабочем месте «является критически важным для обеспечения функционирования организации, а также тех, у кого есть сертификат о вакцинации или справка о перенесённом в течение шести месяцев коронавирусе». Также отмечается, в случае, если сотрудники старше 60 лет и лица, имеющие хронические заболевания, остались непривитыми, то их также рекомендуется отправить на удаленную работу сроком на 4 недели для вакцинации и формирования иммунитета. Помимо этого, сотрудникам, которые прошли вакцинацию, рекомендуется предоставить два дня выходных с сохранением заработной платы. Жителям Башкирии во время нерабочей недели можно будет посещать общественные места только с предъявлением сертификата о вакцинации, либо справки о перенесенном коронавирусе, либо медотвода, который должен быть заверен лечащим врачом и главврачом, также в данном случае необходимо предъявлять и отрицательный результат ПЦР-теста. Отмечается, для того чтобы подтвердить личность при себе необходимо иметь паспорт или водительские права. Между тем, региональные учреждения культуры и здравоохранения будут работать в обычном режим. Ознакомиться с графиком работы больницы в дни нерабочей недели и праздников можно здесь.

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