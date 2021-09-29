Ситуацию с коронавирусом в России прокомментировали в Кремле

Ситуацию с коронавирусом в России прокомментировали в Кремле

Ситуацию с коронавирусом в России прокомментировали в Кремле

Сегодня, 21:03
Коронавирус COVID-19
Фото: pxhere.com
Пресс-секретарь Владимира Путина дал журналистам интервью, в котором рассказал о текущей ситуации с COVID-19 в нашей стране. Дмитрий Песков с сожалением констатировал, что показатели заболеваемости растут.

По словам официального представителя Кремля, в Российской Федерации снова наблюдается сейчас тенденция к суточному приросту числа новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом пишет издание RT.

Дмитрий Песков проинформировал также об антирекордах в части уровня смертности от COVID-19.

«Конечно, это требует нашего внимания», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Власти ряда субъектов РФ сегодня уже принимают соответствующие меры, сообщил Песков. Он напомнил о том, что у каждого региона — свои особые полномочия, в частности, такие как введение QR-кодов, запреты на проведение массовых мероприятий и на учебу в онлайн-режиме.

Динамику во многих регионах России в Кремле оценивают в настоящее время как «в целом не очень хорошую в плане очередного скачка», резюмировал Дмитрий Песков.

За минувшие сутки в нашей стране зарегистрировали 22 430 новых случаев заболевания коронавирусом. С момента начала пандемии COVID-19 в Российской Федерации зафиксировали 7 487 138 подтвержденных диагнозов.

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