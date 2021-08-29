Росстат: Число жителей Башкирии, умерших от ковида, за год выросло более чем в 50 раз

Росстат: Число жителей Башкирии, умерших от ковида, за год выросло более чем в 50 раз
Росстат: Число жителей Башкирии, умерших от ковида, за год выросло более чем в 50 раз
Вчера, 12:01Коронавирус COVID-19Татьяна МайороваФото: Mkset.ru
Стали известны статистические данные о смертности от ковида за июль 2021 года. Их опубликовал Росстат.

По данным ведомства, в июле этого года в Башкирии умерли после заражения коронавирусом 415 человек. При этом ковид стал основной причиной смерти у 362 человек. В 53 случаях вирус был не идентифицирован, однако велика вероятность, что это был именно он.

В 101 случае коронавирусную инфекцию назвали «прочим важным состоянием», это означает, что она не признана главной причиной смерти человека. У десяти пациентов коронавирус повлиял на течение основных заболеваний, что привело к их смерти. Об остальных статистики выразились неопределенно.

Для сравнения: год назад, в июле 2020 года в республике за весь месяц констатировали смерть восьми человек от ковида. Сегодня же в сутки сообщается о 15 таких случаях. И скорее всего, данный показатель будет расти.

Таким образом не трудно посчитать, что число умерших от коронавиурса за июль 2021 года превысило аналогичный покзатель за прошлый год более чем в 50 раз.

Сюжеты:
Коронавирус 2021
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