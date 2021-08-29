Плюс 300, минус 15: стали известны свежие данные о ситуации с коронавирусом в Башкири

Стало известно еще о 15 новых случаях смерти пациентов от коронавируса. таким образом, опять же по официальным данным, общее число жителей республики, скончавшихся от ковида, достигло 1087 человек, более 850 из них - люди в возрасте 60+. При этом независимый демограф Алексей Ракша считает, что впору говорить о 15 тысячах жизней жителей Башкирии, которые унес ковид. Его мнение можно прочитать здесь.