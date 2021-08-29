Плюс 300, минус 15: стали известны свежие данные о ситуации с коронавирусом в Башкири

Плюс 300, минус 15: стали известны свежие данные о ситуации с коронавирусом в Башкири
Плюс 300, минус 15: стали известны свежие данные о ситуации с коронавирусом в Башкири
Вчера, 12:22Коронавирус COVID-19Татьяна МайороваФото: pravitelstvorb.ru
Сегодня, 29 августа, оперативный штаб по предотвращению распространения коронавируса в Башкирии сообщил свежую сводку об изменениях ситуации за минувшие сутки.

По официальным данным, за вчерашний день в регионе было выявлено 300 новых носителей вируса.

При этом за минувшие сутки выздоровевшими от этого недуга признаны 12 человек.

Стало известно еще о 15 новых случаях смерти пациентов от коронавируса. таким образом, опять же по официальным данным, общее число жителей республики, скончавшихся от ковида, достигло 1087 человек, более 850 из них - люди в возрасте 60+. При этом независимый демограф Алексей Ракша считает, что впору говорить о 15 тысячах жизней жителей Башкирии, которые унес ковид. Его мнение можно прочитать здесь.

Вакцинировались I компонентом – 1 148 362 человека, II компонентом – 981 501 человек.

Сюжеты:
Коронавирус 2021
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