Динамика по заболеваемости COVID-19 в Башкирии отсутствует

Выводы об отсутствие динамики были сделаны на основе данных за прошлую неделю. Всего динамика по заболеваемости COVID-19 не наблюдается только в двух субъектах РФ, сообщает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Известно, что в России в 83 субъектах фиксируется рост зараженных коронавирусом, однако, как сообщает глава Роспотребнадзора Анна Попова, в двух регионах, а именно в Башкирии и на Чукотке, данная динамика отсутствует. Отмечается, что выводы о об отсутствие роста заболевших были сделаны на основе статистических данных за прошлую неделю. — В 32 регионах по итогам прошедшей недели мы видим и растущую заболеваемость, и заболеваемость, превышающую среднероссийские показатели на разное количество процентов. По 83 субъектам мы видим рост заболеваемости, только в двух субъектах сегодня без динамики — это Республика Башкортостан и Чукотка, — Анна Попова. Тем временем глава Минздрава Башкирии Максим Забелин в эфире телеканала «БСТ», попросил жителей республики в период нерабочей недели по возможности провести дома, а также соблюдать все необходимые меры санэпидбезопасности. В Башкирии, по данным Оперштаба на 27 октября, за сутки прибавилось 668 заболевших COVID-19, скончались от инфекции — 36 пациентов. Тем временем первым компонентом привились 1,6 миллиона жителей, а вторым — 1,3 миллиона.

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