В Башкирии сократили количество мобильных пунктов вакцинации от COVID-19

Минздрав Башкирии сообщает о закрытии большей части мобильных пунктов вакцинации в Уфе. Так, из 11 пунктов работать продолжат только три: в Конгресс-холле «Торатау» с 9 утра и до 7 вечера, в Лайфстайл центре «Башкирия» с часу дня и до 7 вечера и по аналогичному графику в ТЦ «Мир».