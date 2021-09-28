Собянин выделил около 700 млн рублей на подготовку плазмы для больных коронавирусом

Постановление столичного градоначальника предусматривает, что свыше 500 миллионов потребуется на заготовку и переработку донорской крови и ее компонентов с последующим обеспечением их безопасности во время хранения. Еще около 90 миллионов рублей уйдет на выплаты тем, кто сдает плазму с антителами.