Собянин выделил около 700 млн рублей на подготовку плазмы для больных коронавирусом

Он уже поставил подпись под соответствующим постановлением, пишет RT.
Из официального заявления Сергея Собянина следует, что в московском правительстве приняли решение направить дополнительные средства на борьбу со стремительным распространением нового коронавируса.
Постановление столичного градоначальника предусматривает, что свыше 500 миллионов потребуется на заготовку и переработку донорской крови и ее компонентов с последующим обеспечением их безопасности во время хранения. Еще около 90 миллионов рублей уйдет на выплаты тем, кто сдает плазму с антителами.
По словам вирусолога Александра Чепурнова, систематический отбор крови очень полезен для доноров в связи с тем, что способствует повышению уровня антител.
Кроветворная система в результате начинает работать интенсивнее, и в кровь попадают новые клетки, пояснил специалист. Именно по этой причине, если регулярно отбирать кровь у хорошо вакцинированного, антител у него будет становиться больше. Речь идет об иммунологическом факте, резюмировал российский вирусолог.