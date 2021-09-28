Собянин выделил около 700 млн рублей на подготовку плазмы для больных коронавирусом

Собянин выделил около 700 млн рублей на подготовку плазмы для больных коронавирусом
Собянин выделил около 700 млн рублей на подготовку плазмы для больных коронавирусом
Сегодня, 18:40Коронавирус COVID-19Фото: wikipedia.org
Мэр российской столицы выделил около 700 миллионов рублей на подготовку донорской плазмы для лечения граждан, инфицированных COVID-19.

Он уже поставил подпись под соответствующим постановлением, пишет RT.

Из официального заявления Сергея Собянина следует, что в московском правительстве приняли решение направить дополнительные средства на борьбу со стремительным распространением нового коронавируса.

Постановление столичного градоначальника предусматривает, что свыше 500 миллионов потребуется на заготовку и переработку донорской крови и ее компонентов с последующим обеспечением их безопасности во время хранения. Еще около 90 миллионов рублей уйдет на выплаты тем, кто сдает плазму с антителами.

По словам вирусолога Александра Чепурнова, систематический отбор крови очень полезен для доноров в связи с тем, что способствует повышению уровня антител.

Кроветворная система в результате начинает работать интенсивнее, и в кровь попадают новые клетки, пояснил специалист. Именно по этой причине, если регулярно отбирать кровь у хорошо вакцинированного, антител у него будет становиться больше. Речь идет об иммунологическом факте, резюмировал российский вирусолог.

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