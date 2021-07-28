В Башкирии за минувшие сутки от COVID-19 скончались восемь пациентов

В Башкирии за минувшие сутки от COVID-19 скончались восемь пациентов
В Башкирии за минувшие сутки от COVID-19 скончались восемь пациентов
Вчера, 13:01Коронавирус COVID-19Александра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
Оперативный штаб Башкирии опубликовал данные о заболеваемости коронавирусной инфекцией в республике.

За прошедшие сутки коронавирусом заболели 258 жителей региона. Всего с начала пандемии в республике выявили 47 479 случаев заражения.

В Башкирии от коронавируса вылечились 43 744 человека, за минувшие сутки — 282.

Также стало известно о количестве смертей от COVID-19. За день в республики скончались восемь человек, общее число погибших — 748.

Первый компонент вакцины получили 893 556 человек, а оба — 615 148 человек.

Напомним, глава Башкирии изменил указ о режиме повышенной готовности. Теперь в республике разрешили посещать кинотеатры и другие заведения без сертификата о прививке и справки об отрицательном тесте на коронавирус.

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